Хайп ради лайков: подростков в Ташкентском метро оштрафовали за «шоу» ради соцсетей

Герои таких видео громко кричат, скандируют речевки, устраивают розыгрыши над пассажирами или просто ведут себя вызывающе. Всё ради одной цели — хайпа и сбора лайков в интернете.
Однако подобное поведение не осталось без внимания правоохранительных органов. Недавно сотрудники правоохранительных органов установили личности подростков, которые устроили «перформанс» на станции метро «Машиносозлар» (Машиностроители). Проходя по платформе, они громко выкрикивали оскорбления, нарушали общественный порядок, демонстративно игнорировали нормы поведения, что вызвало справедливое возмущение окружающих.
Но такие «шутки» могут быть опасны: если бы кто-то из пассажиров решил, что в метро происходит что-то действительно угрожающее, это могло привести к панике, давке и настоящей трагедии. Ведь в условиях скопления людей любое нарушение порядка — потенциальная угроза безопасности.
Как наказали виновников?
По итогам разбирательства Яшнабадский районный суд привлек к ответственности родителей четырех несовершеннолетних участников «шоу» по части первой статьи 47 Кодекса об административной ответственности (Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей). Им назначили штраф. Размер наказания правоохранители не озвучили, но по закону он составляет от 1 до 5 БРВ (от 412 тысяч до 2 миллионов сумов).
Два совершеннолетних участника получили штраф по статье 183 (Мелкое хулиганство) в размере трех БРВ (1,2 млн сумов).
Что говорят сами подростки?
Один из них признался: «Мы просто хотели пошутить, спустились в метро и начали шуметь. Кто-то из находившихся там снял нас на видео и распространил в интернете. Мы не думали, что всё зайдет так далеко. Я сожалею о своем поведении, обещаю больше такого не повторять и раскаиваюсь в содеянном».
Другой добавил: «Простите нас, мы не ожидали, что всё так обернется. Больше такого не повторится, мы сожалеем о содеянном».
Этот случай должен стать уроком для других подростков: общественный транспорт — не место для пранков и опасных шуток. Погоня за лайками в интернете может привести не только к штрафу, но и к настоящей опасности для людей вокруг.