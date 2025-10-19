В Иркутской области нашли внедорожник, похищенный 20 лет назад в Петербурге

Автомобиль 2001 года выпуска находился в федеральном розыске с 2005 года. В марте текущего года при проведении перерегистрации транспортного средства инспектор ГИБДД выявил признаки изменения идентификационного номера кузова. Машину доставили в отдел полиции для проведения экспертизы.
Автотехническое исследование подтвердило факт незаконного изменения номерных агрегатов японского внедорожника. Для установления законного владельца к расследованию подключились сотрудники Национального центрального бюро Интерпола. Через завод-изготовитель оперативники установили первоначальные идентификационные номера кузова и двигателя.
В ходе проверки было установлено, что автомобиль был похищен в Санкт-Петербурге в 2005 году, а его законной владелицей является 50-летняя жительница Северной столицы.
В настоящее время внедорожник находится на специализированной стоянке. Правоохранительные органы принимают меры по возврату транспортного средства законной владелице и устанавливают лицо, причастное к хищению автомобиля.
