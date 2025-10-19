Госархив научит жителей Иркутской области работать с родословной

Государственный архив Иркутской области анонсировал начало нового сезона социального проекта «История семьи — история страны». Программа проекта включает девять информационных встреч, которые будут проходить в онлайн-формате ежемесячно с октября по апрель. Участники проекта получат возможность освоить навыки создания и систематизации семейных архивов. Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.