Госархив научит жителей Иркутской области работать с родословной

Государственный архив приглашает всех желающих на серию онлайн-встреч.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Государственный архив Иркутской области анонсировал начало нового сезона социального проекта «История семьи — история страны». Программа проекта включает девять информационных встреч, которые будут проходить в онлайн-формате ежемесячно с октября по апрель. Участники проекта получат возможность освоить навыки создания и систематизации семейных архивов. Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.

Старт сезона запланирован на 24 октября. Проект направлен на помощь в в подборе материалов для семейных архивов, создании генеалогических исследований, изучении истории рода.

Растущий интерес к семейной истории подтверждается статистикой обращений в архивы. По словам директора Иркутского областного архива Семена Жабинского, количество запросов и пользователей, интересующихся своими корнями, постоянно увеличивается.

«Проект предоставляет уникальную возможность познакомиться с методикой генеалогического поиска и получить ответы на вопросы, возникающие при изучении родословной», — отметил руководитель архива.

Участники проекта смогут: освоить основы генеалогического поиска, научиться работать с архивными документами, обмениваться опытом с единомышленниками, получать консультации специалистов.

Проект открыт для всех желающих, независимо от уровня подготовки в области генеалогических исследований.