Трамп опубликовал кадры удара американских военных по подлодке наркокартеля

Президент США Дональд Трамп обнародовал видеоролик, на котором, по его словам, запечатлён момент уничтожения сумарины, использовавашейся одним из наркокартелей.
Ранее глава Белого дома написал, что в результате удара американских военных по «очень большой подводной лодке» погибли два человека.
Он опубликовал ролик на своей странице в соцсети Truth Social. На кадрах представлен подводный аппарат, который следовал в США. По словам президента, на борту находились четыре человека.
В ролике можно увидеть, как после поражения подлодки происходит сильный взрыв. Трамп не уточнил, где было затоплено судно. Двоих выживших достали из воды, чтобы отправить в Эквадор и Колумбию, где они предстанут перед судом.
Глава государства добавил, что для него было честью уничтожить плавательное средство, которое использовалось для наркотрафика.
Напомним, 2 октября газета The New York Times написала, что, по мнению главы Белого дома, американская сторона вовлечена в вооружённый конфликт с наркокартелями. Журналисты упомянули о «конфиденциальном уведомлении», которое было направлено в Конгресс США по поводу указанной ситуации.