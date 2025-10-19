Ричмонд
Трамп опубликовал кадры удара американских военных по подлодке наркокартеля

Двоих выживших после взрыва на подлодке отправят в Эквадор и Колумбию.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп обнародовал видеоролик, на котором, по его словам, запечатлён момент уничтожения сумарины, использовавашейся одним из наркокартелей.

Ранее глава Белого дома написал, что в результате удара американских военных по «очень большой подводной лодке» погибли два человека.

Он опубликовал ролик на своей странице в соцсети Truth Social. На кадрах представлен подводный аппарат, который следовал в США. По словам президента, на борту находились четыре человека.

В ролике можно увидеть, как после поражения подлодки происходит сильный взрыв. Трамп не уточнил, где было затоплено судно. Двоих выживших достали из воды, чтобы отправить в Эквадор и Колумбию, где они предстанут перед судом.

Глава государства добавил, что для него было честью уничтожить плавательное средство, которое использовалось для наркотрафика.

Напомним, 2 октября газета The New York Times написала, что, по мнению главы Белого дома, американская сторона вовлечена в вооружённый конфликт с наркокартелями. Журналисты упомянули о «конфиденциальном уведомлении», которое было направлено в Конгресс США по поводу указанной ситуации.

