Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам рассказали о пользе киви и ржаного хлеба для кишечника

Врач-токсиколог, к.м.н. Михаил Кутушов объяснил, как восстановить естественные механизмы пищеварения.

Запоры — одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются современные люди. Причины этого кроются в малоподвижном образе жизни, стрессе и нехватке растительных волокон, что приводит к нарушению работы кишечника.

Михаил Кутушов отмечает, что кишечник представляет собой саморегулирующуюся экосистему. Недостаток клетчатки и полезных микроорганизмов приводит к сбоям в перистальтике, нарушению устойчивости микрофлоры.

По словам эксперта, для естественного очищения кишечника полезно включать в рацион продукты, богатые пищевыми волокнами, такие как киви, ржаной хлеб и минеральная вода. Киви содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, органические кислоты и ферменты, которые активизируют работу желудочно-кишечного тракта. Ржаной хлеб богат витаминами группы B и служит питательной средой для полезной микрофлоры. Минеральная вода сульфатно-магниевого типа мягко стимулирует перистальтику.