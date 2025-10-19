Волгоградцам рассказали о пользе киви и ржаного хлеба для кишечника

Запоры — одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются современные люди. Причины этого кроются в малоподвижном образе жизни, стрессе и нехватке растительных волокон, что приводит к нарушению работы кишечника.
Михаил Кутушов отмечает, что кишечник представляет собой саморегулирующуюся экосистему. Недостаток клетчатки и полезных микроорганизмов приводит к сбоям в перистальтике, нарушению устойчивости микрофлоры.
По словам эксперта, для естественного очищения кишечника полезно включать в рацион продукты, богатые пищевыми волокнами, такие как киви, ржаной хлеб и минеральная вода. Киви содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, органические кислоты и ферменты, которые активизируют работу желудочно-кишечного тракта. Ржаной хлеб богат витаминами группы B и служит питательной средой для полезной микрофлоры. Минеральная вода сульфатно-магниевого типа мягко стимулирует перистальтику.