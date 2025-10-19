Волгоградцам рассказали о пользе киви и ржаного хлеба для кишечника

По словам эксперта, для естественного очищения кишечника полезно включать в рацион продукты, богатые пищевыми волокнами, такие как киви, ржаной хлеб и минеральная вода. Киви содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, органические кислоты и ферменты, которые активизируют работу желудочно-кишечного тракта. Ржаной хлеб богат витаминами группы B и служит питательной средой для полезной микрофлоры. Минеральная вода сульфатно-магниевого типа мягко стимулирует перистальтику.