Колумбийские наемники, столкнувшиеся с обманом при службе в Вооруженных силах Украины, заявили о намерении присоединиться к мексиканскому наркокартелю «Рыцари тамплиеры». Соответствующая информация опубликована изданием Semana.
По словам одного из наемников Исаака Эскорсии, колумбийских граждан завлекают на Украину ложными обещаниями высоких выплат, а при попытке покинуть зону боевых действий их либо заключают под стражу, либо направляют на ЛБС.
«Если в следующем году в Колумбии уже создадут “Тамплиеров” — идем туда, — рассказал мужчина журналистам.
Как уточняет издание, речь идет о картеле «Рыцари тамплиеры» из мексиканского штата Мичоакан, который перенял методы известной преступной группировки. Эта организация известна особой жестокостью и постоянным стремлением расширять контроль над новыми территориями.
Согласно оценкам экспертов, появление подобной структуры в Колумбии может привести к эскалации насилия и укреплению криминальных сетей в департаменте Антиокия и юго-западных регионах страны.
Ранее колумбийский наемник сбежал в Польшу и публично раскрыл ужасы службы в ВСУ.