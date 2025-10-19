Объявления стали опасны для россиян: мошенники придумали, как через них украсть аккаунты в мессенджерах

Мошенники придумали очередной способ обмана россиян. Они начали красть аккаунты в мессенджерах через поддельные объявления в интернете. Об этом сообщили в МВД РФ, пишет ТАСС.
Как отметили в ведомстве, злоумышленники начинают с распространения специальных листовок. На них присутствует код, который ведет на мошеннический сайт. Тот, в свою очередь, похож на популярный среди россиян мессенджер Telegram.
«Там они просят подтвердить номер телефона для того, чтобы якобы в чат не вступали посторонние люди. Если ввести код подтверждения, злоумышленники получат доступ к мессенджеру», — объяснили в МВД РФ.
Также подчеркивается, что сразу после получения доступа к аккаунту мошенники начинают его изучать. Они ищут в сохраненных сообщениях пароли от соцсетей и онлайн банков. Попутно злоумышленники просматривают личные диалоги. Там они пытаются найти интимные фотографии или снимки документов. Все для того, чтобы потом использовать полученное в преступных целях.
Немногим ранее сообщалось, что похожим образом мошенники пытаются заполучить доступ к «Госуслугам». Они создают фишинговые сайты, где предлагают различные льготы и выплаты, а затем просят жертву ввести личные данные. Вплоть до кода из СМС. Если аферисты их получают, то получают полный доступ к аккаунту жертвы.