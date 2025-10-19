Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объявления стали опасны для россиян: мошенники придумали, как через них украсть аккаунты в мессенджерах

МВД предупредило о краже мошенниками аккаунтов в мессенджерах через объявления.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники придумали очередной способ обмана россиян. Они начали красть аккаунты в мессенджерах через поддельные объявления в интернете. Об этом сообщили в МВД РФ, пишет ТАСС.

Как отметили в ведомстве, злоумышленники начинают с распространения специальных листовок. На них присутствует код, который ведет на мошеннический сайт. Тот, в свою очередь, похож на популярный среди россиян мессенджер Telegram.

«Там они просят подтвердить номер телефона для того, чтобы якобы в чат не вступали посторонние люди. Если ввести код подтверждения, злоумышленники получат доступ к мессенджеру», — объяснили в МВД РФ.

Также подчеркивается, что сразу после получения доступа к аккаунту мошенники начинают его изучать. Они ищут в сохраненных сообщениях пароли от соцсетей и онлайн банков. Попутно злоумышленники просматривают личные диалоги. Там они пытаются найти интимные фотографии или снимки документов. Все для того, чтобы потом использовать полученное в преступных целях.

Немногим ранее сообщалось, что похожим образом мошенники пытаются заполучить доступ к «Госуслугам». Они создают фишинговые сайты, где предлагают различные льготы и выплаты, а затем просят жертву ввести личные данные. Вплоть до кода из СМС. Если аферисты их получают, то получают полный доступ к аккаунту жертвы.