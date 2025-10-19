В Госдуме предложили разрешать сдвигать рабочий день из-за зимней темноты

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил наделить регионы страны правом переносить начало рабочего дня зимой из-за короткого светового дня.
Парламентарий указал, что многие люди проводят весь световой день на работе или в школе и фактически не видят солнца. По его словам, перенесение начала занятий и рабочего дня хотя бы на полчаса помогло бы увеличить время пребывания на дневном свете.
Даванков подчеркнул, что подобные решения должны приниматься на региональном уровне и обсуждаться с жителями. Он также добавил, что такая практика уже используется в ряде других стран.
— В Китае время не переводится, но каждый регион устанавливает свое рекомендованное время начала рабочего дня. Там, где это необходимо, спокойно сдвигают время на час, — отметил депутат в беседе с ТАСС.
До этого депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили сократить в России рабочий день для беременных женщин до шести часов с сохранением полной зарплаты.
В России вступили в силу изменения в сфере трудового законодательства. Что важно знать россиянам о нововведениях, разбиралась «Вечерняя Москва».