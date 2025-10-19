Ричмонд
В Волжском прошел общегородской субботник «День единых действий»

Мероприятие собрало около 10 тысяч человек.

Как сообщает администрация Волжского, в городе начался осенний месячник по благоустройству. Жители разных общественных округов работали в своих парках, убирая листву, сухие ветки и мусор.

Участники субботника, среди которых были школьники и студенты, отметили, что им нравится участвовать в таких мероприятиях. Параллельно с уборкой прошел традиционный парад коммунальной техники, в котором участвовали новые машины для зимнего обслуживания.

Осенний месячник по благоустройству продлится до 16 ноября. В планах у жителей Волжского — высадить около 5 тысяч деревьев.