В Волжском прошел общегородской субботник «День единых действий»

Как сообщает администрация Волжского, в городе начался осенний месячник по благоустройству. Жители разных общественных округов работали в своих парках, убирая листву, сухие ветки и мусор.
Участники субботника, среди которых были школьники и студенты, отметили, что им нравится участвовать в таких мероприятиях. Параллельно с уборкой прошел традиционный парад коммунальной техники, в котором участвовали новые машины для зимнего обслуживания.
Осенний месячник по благоустройству продлится до 16 ноября. В планах у жителей Волжского — высадить около 5 тысяч деревьев.