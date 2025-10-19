Ричмонд
На Кубани за сутки родилось 74 ребенка

В Краснодаре за последние сутки на свет появились 34 ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае за последние сутки родилось 74 ребенка. Больше всего младенцев появилось на свет в региональном центре — 34 малыша. В Сочи за это же время родилось 23 ребенка.

«42 девочки и 32 мальчика родилось всего», — рассказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

Он также рассказал, как обстоят дела с рождаемостью в других районах региона. Так, по одному ребенку появилось на свет в Лабинском и Красноармейском районах, в Новороссийске — 4.

Глава министерства поздравил родителей с важным событием в их жизни и пожелал новорожденным здоровья и счастья.