На Кубани за сутки родилось 74 ребенка

В Краснодарском крае за последние сутки родилось 74 ребенка. Больше всего младенцев появилось на свет в региональном центре — 34 малыша. В Сочи за это же время родилось 23 ребенка.
«42 девочки и 32 мальчика родилось всего», — рассказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.
Он также рассказал, как обстоят дела с рождаемостью в других районах региона. Так, по одному ребенку появилось на свет в Лабинском и Красноармейском районах, в Новороссийске — 4.
Глава министерства поздравил родителей с важным событием в их жизни и пожелал новорожденным здоровья и счастья.