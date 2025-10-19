В России предложили увеличить срок обучения в школе

Автор инициативы отметил, что школьная программа постоянно усложняется, включая новые дисциплины, такие как изучение искусственного интеллекта, и существующих 11 лет становится недостаточно для освоения необходимого материала. Он также обратил внимание на то, что многие дети начинают подготовку к школе уже с пяти-шести лет, что делает целесообразным более ранний старт системного образования.