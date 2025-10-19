Автомобиль въехал в палатку в США, 11 человек пострадали

11 человек получили серьезные травмы после того, как автомобиль въехал в палатку в американском штате Мэриленд. Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщил телеканал ABC News.
По данным пожарной службы и скорой медицинской помощи округа Принс-Джорджес, девять пострадавших в результате ДТП — дети, среди них также есть младенец. В аварии пострадали две женщины.
По данным источника, новорожденный и маленькая девочка находятся в критическом состоянии.
Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, отмечает телеканал.
Вечером 9 октября появилась информация, что вблизи остановки «Октябрьский универмаг» в Новосибирске водитель автомобиля «Фольксваген Поло» наехал на граждан, находящихся на остановке. Пострадавшие были доставлены в медучреждения.
До этого во французском городе Эвре, расположенном на севере страны, автомобиль намеренно врезался в толпу возле бара. Причиной стал конфликт нескольких посетителей заведения, после которого один из них сел в машину и на большой скорости задним ходом въехал в толпу.