В Ростовской области в двух авариях погибли трое человек

В донском регионе случилось два смертельных ДТП с участием водителей без прав.

В Ростовской области в ночь с пятницы на субботу произошло два смертельных ДТП с участием водителей без прав. Об этом сообщили в отделе пропаганды Управления ГАИ по донскому региону.

Первая авария случилась на трассе в районе Новошахтинска. По предварительным данным, 18-летний водитель на «Тойоте Камри» врезался в «Ладу Приору», которая остановилась на линии «Стоп-Контроля». По инерции отечественная машина влетела в другой автомобиль. В результате происшествия 29-летний водитель «Приоры» скончался на месте.

— Сотрудники устанавливают обстоятельства происшедшего, на месте работает следственно-оперативная группа, — говорится в сообщении.

Второе ДТП произошло на трассе Элиста — Зимовники: 19-летний парень выехал на «Ладе Приоре» на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с грузовиком DAF с полуприцепом. От страшного удара оба автомобиля загорелись. Водитель «Приоры» и его 22-летний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте происшествия.

Известно, что участники обеих аварий — молодые водители «Тойоты Камри» и «Лады Приоры» — не имели прав на управление транспортным средством.

