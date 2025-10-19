В Ростовской области в двух авариях погибли трое человек

Второе ДТП произошло на трассе Элиста — Зимовники: 19-летний парень выехал на «Ладе Приоре» на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с грузовиком DAF с полуприцепом. От страшного удара оба автомобиля загорелись. Водитель «Приоры» и его 22-летний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте происшествия.