Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 19 октября 2025:
1. В Молдове холодает, но зато синоптики отменили дожди: Ночью температура воздуха минусовая, но уже совсем скоро нам обещают очередное бабье лето до +20 градусов.
2. Третья за месяц магнитная буря накрыла Землю: жителям Молдовы рассказали, когда же наступит затишье.
3. На границе Румынии на КПП Скуляны — огромные очереди: Жители Молдовы массово едут на шоппинг в Яссы.
4. Тупик власти: Без возврата к нормальной цене на газ, у Молдовы не получатся никакие реформы.
5. «Верной» дорогой идёт Молдова: Экономика катится вниз, зато власть аплодирует под соусом евро устремлений.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Правящая в Молдове партия вступила в фазу саморазрушения: «Зрелище ужасное, но завораживающее» — мнение.
Когда политическая сила успешно устраняет всех внешних врагов, неизбежно наступает горько-сладкий момент: она начинает пожирать саму себя (далее…).
Реинтеграцию Приднестровья надо переименовать в дезинтеграцию: Президент Молдовы успешно отдаляет два берега Днестра как можно дальше друг от друга.
Кишинёв в очередной раз отклонил идею прямой встречи Майи Санду с главой Приднестровья Вадимом Красносельским (далее…).
Гагаузы больше не считаются иностранцами в Турции: Эрдоган подписал исторический указ.
Турецкие СМИ информируют об указе президента, который отменяет статус иностранцев для представителей ряда тюркских народов, включая гагаузов (далее…).