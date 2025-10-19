Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 19 октября 2025: Почему без адекватной цены на газ в Молдове реформы не пройдут; пока экономика катится вниз, власть в Молдове прикрывается евро устремлениями, в Молдове резко холода

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 19 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 19 октября 2025:

1. В Молдове холодает, но зато синоптики отменили дожди: Ночью температура воздуха минусовая, но уже совсем скоро нам обещают очередное бабье лето до +20 градусов.

2. Третья за месяц магнитная буря накрыла Землю: жителям Молдовы рассказали, когда же наступит затишье.

3. На границе Румынии на КПП Скуляны — огромные очереди: Жители Молдовы массово едут на шоппинг в Яссы.

4. Тупик власти: Без возврата к нормальной цене на газ, у Молдовы не получатся никакие реформы.

5. «Верной» дорогой идёт Молдова: Экономика катится вниз, зато власть аплодирует под соусом евро устремлений.

Правящая в Молдове партия вступила в фазу саморазрушения: «Зрелище ужасное, но завораживающее» — мнение.

Когда политическая сила успешно устраняет всех внешних врагов, неизбежно наступает горько-сладкий момент: она начинает пожирать саму себя (далее…).

Реинтеграцию Приднестровья надо переименовать в дезинтеграцию: Президент Молдовы успешно отдаляет два берега Днестра как можно дальше друг от друга.

Кишинёв в очередной раз отклонил идею прямой встречи Майи Санду с главой Приднестровья Вадимом Красносельским (далее…).

Гагаузы больше не считаются иностранцами в Турции: Эрдоган подписал исторический указ.

Турецкие СМИ информируют об указе президента, который отменяет статус иностранцев для представителей ряда тюркских народов, включая гагаузов (далее…).

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше