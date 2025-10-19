Дефицит бюджета края увеличился до 19,5 млрд рублей

Это 71,3% от годового плана, который составляет 254,62 млрд руб. По информации на сайте краевого минфина, по налогу на прибыль организаций в казну поступило 49 млрд руб. (62,3% от плана). Доходы от налогов физических лиц составили 48,4 млрд руб. (69,8%), на имущество — 13,5 млрд руб. Безвозмездные поступления достигли 23,7 млрд руб. Так, по итогам периода в бюджете сложился дефицит в объеме 19,5 млрд руб.