AP: украинцы разочаровались после «многообещающей» встречи Трампа и Зеленского

Многие жители Украины выразили разочарование итогами переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Главной причиной недовольства стало отсутствие решений о передаче Киеву американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщает украинский военнослужащий Роман Винниченко.
Читать далее.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше