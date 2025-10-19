Суперпапы: кто получил почетное звание «Отец года»

Каждое третье воскресенье октября в России отмечают День отца. В 2025 году праздник приходится на 19 октября. И в этот день стал известен победитель конкурса «Отец года». Это Максим Костандов из Челябинска.
Участники снимали видеоролики о том, как воспитывают и проводят время со своими детьми. Лучшего конкурсанта выбрало детское жюри.
Чтобы и папы, и мамы могли чаще находиться рядом со своими детьми, им помогает национальный проект «Семья». При его поддержке родители могут оформить социальный контракт, семейную ипотеку и получить другие меры поддержки.
Рассказываем, какую помощь получают родители в разных регионах страны.
Отцы-молодцы.
Праздник был официально учрежден четыре года назад указом Президента Владимира Путина. В документе говорится, что в третье воскресенье октября ежегодно в нашей стране отмечается День отца, чтобы подчеркнуть его роль в семье и воспитании детей.
Участники конкурса «Отец года», итоги которого сообщили 19 октября, стали героями этого дня. Главная цель конкурса — показать, насколько отцы активно вовлечены в процесс воспитания детей.
Конкурс стартовал 18 сентября. Чтобы стать участником, необходимо было снять или выбрать из семейного архива видеоролик продолжительностью до двух минут, где папы проводят время с детьми: играют, учат, вдохновляют, делают обычные вещи необычно. Его нужно было до 9 октября опубликовать на личной странице в социальной сети ВКонтакте, поставить хештег и подписать: участвую в конкурсе #отецгода2025.
В состязании приняли участие 974 видеоработы от семейных команд со всей страны. С 10 по 15 октября проходило народное голосование, в котором приняли участие более 25 тысяч россиян. По его итогам были определены шесть финалистов. А кому достанется титул «Отец года», решили дети.
«Мы впервые проводим этот конкурс, и рады, что он сразу получил такой большой отклик в сердцах людей. Планируем сделать его ежегодным и еще более масштабным. Всего за три недели свои видеоролики представили около тысячи участников со всей страны. Идея конкурса была в том, чтобы отметить особую роль отца в семье, показать, насколько насыщенными, разнообразными и увлекательными могут быть для детей эти ценные минуты счастья, проведенные рядом с папой. Очень классно, что такого контента становится всё больше, и люди с радостью делятся теплыми моментами из своей жизни. Постараемся включить самые интересные кадры из конкурсных видео в общий ролик для федерального эфира. Ну, а главный выбор — обладателя награды “Отец года” — мы решили доверить детям», — подчеркнула генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Больше всего голосов ребята отдали за Максима Костандова из Челябинска. В ролике победителя представлено множество эпизодов, рассказывающих, как они с супругой проводят время с двумя дочками и сыном во время занятий спортом, прогулок на природе и развлечений. Главным призом для победителя станет отдых в отеле сети Cosmos Hotel Group.
Финалистами конкурса стали Антон Хандожко, Николай Фролов, Шаукат Абдулхасанов, Алексей Зацепилин, Андрей Морский. Они получат призы от гипермаркета «Лента».
Были также определены победители в специальных номинациях:
«Папина тренировка» от компании RANK. Ролики этой номинации содержали кадры совместных занятий спортом отцов и детей.
— Алексей Карпов;
— Олег Чебоксаров;
— Максим Костандов.
«Папа Шеф. Готовим вместе с папой» от ВОО «Союз отцов». В этих роликах дети готовят вместе с папой.
1 место: Алексей Ли;
2 место: Александр Выскребенцев;
3 место: Александр Горнов.
«Папа просто космос» от компании «Триколор». Работы, в которых папы не просто проводят время с детьми, а наполняют каждую минуту яркими событиями и открытиями.
1 место: Вячеслав Мясников;
2 место: Сергей Маткин;
3 место: Александр Муреев.
«Прогулка с папой» от компании Brand Ice. Сюда вошли видео о том, как папы проводят время с детьми вне дома.
1 место: Игорь Гуменников;
2 место: Константин Александров;
3 место: Александр Петухов.
«Папа в разрешении 4К» от Бюро «Рабочее название». Ролики, где через высокое качество картинки (4К), интересные монтажные и операторские приемы показывают ценность отцовства.
1 место: Алексей Алтунин;
2 место: Виктор Жаков;
3 место: Анатолий Михайлов.
«Зависть блогера». К этой номинации относились видео с уникальными идеями, которым позавидовали бы даже блогеры. Ян Дилан, Константин Нечетов, «Катя Дима», VAVAN выбрали лучшие работы:
— Алексей Ильинский;
— Денис Солнцев;
— Алексей Алтунин;
— Александр Кузьминов.
«Папин стиль» от FUNDAY. Ролики, где папы с детьми придумывали необычные образы (костюмы и прически).
1 место: Максим Лезин;
2 место: Шаукат Абдулхасанов;
3 место: Тимур Помазов;
4 место: Василий Соколов;
5 место: Андрей Логинов;
6 место: Иван Зырянов;
7 место: Олег Вовк;
8 место: Аскар Бустубаев;
9 место: Дмитрий Ходырев;
10 место: Владислав Гаврилов.
Все результаты конкурса опубликованы на сайте отецгода2025.рф.
Семья в приоритете.
В преддверии Дня отца АНО «Национальные приоритеты», которая организовала конкурс «Отец года» при поддержке Минтруда, провела тематический опрос по теме «Современный мужчина — какой он?». Результаты исследования показали, что для всех поколений главная роль мужчины — это отец. Среди студентов вузов об этом заявили 70% участников опроса, среди студентов колледжей — 81%, а среди взрослых — 80%.
О благополучии пап, мам и детей в России заботится национальный проект «Семья». Перечень мер господдержки постоянно пополняется. К примеру, из видов помощи, которые начали действовать недавно, россияне уже смогли оценить открывшиеся в вузах комнаты матери и ребенка. Эта услуга помогает студентам и преподавателям, имеющим детей, совмещать заботу о них с работой и учебой.
Кроме того, каждый регион вводит дополнительные программы поддержки. В них в том числе входят выплаты для молодых родителей, компенсация части затрат на аренду жилья и многое другое.
Марафон заботы о близких.
Виталий Гребенников из Магадана воспитывает вместе с супругой Екатериной троих детей. Анна учится в 9 классе, Никита в этом году пошел в школу, а самому младшему, Давиду, недавно исполнилось полтора года. Вся семья любит активный отдых, регулярно выбирается на природу, в кино, театр. Родители стараются обеспечить детей всем необходимым.
Екатерина работает медсестрой, а Виталий — индивидуальный предприниматель, занимается ремонтом автотранспорта.
«Когда в семье трое ребятишек, жизнь превращается в настоящий марафон. И в нем поддержка государства — как глоток свежего воздуха. Кружки, секции, одежда, обувь — на это все нужны средства. И когда государство подставляет плечо, становится легче и спокойнее», — отметил Виталий Гребенников.
Семье уже назначили материнский капитал по нацпроекту «Семья» и ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет. Кроме того, супругам положены налоговые послабления, компенсации за школьную форму и проезд, а также льготы на посещение спортивных секций и культурных мероприятий.
«Участие в программах поддержки дает уверенность в завтрашнем дне и позволяет сосредоточиться на самом важном — воспитании детей», — говорит Виталий.
Рядом все, что нужно.
По всей стране при поддержке национального проекта «Семья» открываются пункты проката детских вещей. В этих учреждениях можно взять бесплатно во временное пользование коляску, стульчик для кормления, радионяню и другие необходимые предметы. Воспользоваться такой помощью могут студенты и молодые супруги, малообеспеченные или многодетные семьи, одинокие родители. Эту услугу также предоставляют семьям участников СВО.
«Теперь не надо тратить большие деньги на покупку всего необходимого, а потом думать, куда девать неиспользованные вещи. Очень удобно, что можно взять, воспользоваться и вернуть обратно», — отметил Петр Аблесов из Чувашии. Вместе с супругой он получил в пункте проката сразу несколько полезных вещей для годовалых близнецов.
Вещи можно взять на срок до трех месяцев, а при необходимости продлить время пользования.
«Чтобы заключить договор, наши клиенты предоставляют паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Эта простая и понятная процедура позволяет быстро и без лишних хлопот получить все необходимое для малыша», — рассказала министр труда и социальной защиты населения Чувашской Республики Алена Елизарова.
Няни спешат на помощь.
В некоторых регионах страны развивается сервис «Социальная няня». Воспользоваться этой услугой могут студенческие семьи, многодетные или одинокие родители, а также семьи участников специальной военной операции.
Такая услуга появилась и в Курской области. Одними из тех, кто ею воспользовался, стали супруги Полдневы, у которых семеро детей. Няни приходят к ним домой, ухаживают за детьми, следят за режимом дня и заботятся о безопасности.
«Большим подспорьем для нас стала социальная няня. Теперь моя супруга может спокойно заниматься домашними делами и уделять внимание старшим детям. Я очень рад, что появилась такая весомая мера поддержки семей с детьми», — с благодарностью делится опытом глава семейства Алексей Полднев.
А мы напоминаем, что главная задача национального проекта «Семья» — поддержка родителей с детьми, в том числе многодетных.