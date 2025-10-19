Суперпапы: кто получил почетное звание «Отец года»

«Мы впервые проводим этот конкурс, и рады, что он сразу получил такой большой отклик в сердцах людей. Планируем сделать его ежегодным и еще более масштабным. Всего за три недели свои видеоролики представили около тысячи участников со всей страны. Идея конкурса была в том, чтобы отметить особую роль отца в семье, показать, насколько насыщенными, разнообразными и увлекательными могут быть для детей эти ценные минуты счастья, проведенные рядом с папой. Очень классно, что такого контента становится всё больше, и люди с радостью делятся теплыми моментами из своей жизни. Постараемся включить самые интересные кадры из конкурсных видео в общий ролик для федерального эфира. Ну, а главный выбор — обладателя награды “Отец года” — мы решили доверить детям», — подчеркнула генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.