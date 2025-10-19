Рыбы пробудятся, а Девы заговорят: Рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 октября для всех зодиаков

Соуло приносит свет, энергию и уверенность. Вы находитесь на правильном пути — ваша сила сейчас в ясности и вере в себя. Тейваз добавляет решимости, помогая действовать без страха. Но перевёрнутый Ансуз предостерегает от неправильного понимания или чужих манипуляций. Говорите искренне и не позволяйте сбить себя с курса. Ваши идеи могут зажечь других, если вы сохраните внутреннюю честность.