МВД назвал уязвимые перед мошенниками категории граждан на сайтах знакомств

В Министерстве внутренних дел РФ рассказали, кто чаще всего становится жертвами мошенников на сайтах знакомств. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, на удочку злоумышленников зачастую попадают одинокие и пожилые, а также доверчивые и эмоционально уязвимые люди.