МВД назвал уязвимые перед мошенниками категории граждан на сайтах знакомств

В Министерстве внутренних дел РФ рассказали, кто чаще всего становится жертвами мошенников на сайтах знакомств. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, на удочку злоумышленников зачастую попадают одинокие и пожилые, а также доверчивые и эмоционально уязвимые люди.
«Потенциальными жертвами чаще всего становятся одинокие граждане, ищущие серьезные отношения, а также люди пожилого возраста», — приводит ТАСС слова представителя министерства.
МВД России призывает граждан быть бдительными и не доверять сомнительным просьбам о переводе денежных средств. В случае выявления мошенничества в ведомстве рекомендуют как можно быстрее сообщать в правоохранительные органы.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, как обезопасить себя от мошенников на сайтах знакомств. Зачастую злоумышленники создают слишком идеальный профиль с красивыми фотографиями из интернета и неясной информацией о себе.