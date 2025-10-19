Ричмонд
МВД назвал уязвимые перед мошенниками категории граждан на сайтах знакомств

МВД: пожилые чаще всего становятся жертвами мошенников на сайтах знакомств.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве внутренних дел РФ рассказали, кто чаще всего становится жертвами мошенников на сайтах знакомств. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, на удочку злоумышленников зачастую попадают одинокие и пожилые, а также доверчивые и эмоционально уязвимые люди.

«Потенциальными жертвами чаще всего становятся одинокие граждане, ищущие серьезные отношения, а также люди пожилого возраста», — приводит ТАСС слова представителя министерства.

МВД России призывает граждан быть бдительными и не доверять сомнительным просьбам о переводе денежных средств. В случае выявления мошенничества в ведомстве рекомендуют как можно быстрее сообщать в правоохранительные органы.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как обезопасить себя от мошенников на сайтах знакомств. Зачастую злоумышленники создают слишком идеальный профиль с красивыми фотографиями из интернета и неясной информацией о себе.

