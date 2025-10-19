Ричмонд
Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе

Предстоящая неделя в Москве ожидается ненастной и дождливой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Предстоящая неделя в Москве ожидается ненастной и дождливой, днем воздух будет прогреваться от плюс четырех до плюс семи градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Следующая неделя (в Москве — ред.) будет по-октябрьски ненастной и относительно теплой — каждый день будет идти небольшой дождь. По ночам на термометрах плюс два — плюс пять, днем от плюс четырех до плюс семи, к выходным потеплеет до плюс шести — плюс девяти градусов», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что температурный фон в среднем ожидается близким климатической норме октября с небольшим ее превышением.