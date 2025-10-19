Ричмонд
Шакал в центре Ташкента: экоактивисты рассказали о неожиданном госте

Vaib.uz (Узбекистан. 19 октября). В центре Ташкента замечено необычное для городской среды животное — шакал.

Источник: Vaib.uz

Эту новость сообщил телеграм-канал Animal life in Uzbekistan, который освещает вопросы экологии в нашей стране.

По информации экоактивистов, шакал был замечен в районе Дархана. Хищник не проявляет агрессии по отношению к людям, а лишь ищет еду и охотится на кошек. Жители района уже несколько дней периодически встречают необычного «гостя».

Причины появления дикого хищника в центре мегаполиса пока неизвестны. Это может быть связано с сокращением естественной среды обитания, нехваткой пищи или хаотичной застройкой, вытесняющей животных ближе к людям. Не исключено, что шакал может быть и питомцем, сбежавшим из домашнего зоопарка.

Пока ни одно ответственное ведомство ситуацию официально не прокомментировало: ни экологи, ни МЧС, ни коммунальные службы.

Будем надеяться, что живодёры не начнут бегать за животным с палками и камнями, чтобы поймать его и выставить в соцсетях свой трофей, а профильные службы возьмут инцидент под контроль, аккуратно отловят шакала и выпустят его на волю за городом.