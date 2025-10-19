В поселке Камышловский Омской области ночью сгорела баня

В 01:19 в посёлке Камышловский Любинского района Омской области загорелась баня. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по региону, открытое горение было полностью ликвидировано к 02:05.
Для тушения пожара на площади 12 квадратных метров привлекли 6 огнеборцев, одну единицу техники, а также силы подразделения Пожарно-спасательной службы Омской области и местную добровольную пожарную дружину.
В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают точную причину возгорания. Пострадавших нет. Ранее мы писали, что электрооборудование стало причиной более чем 600 пожаров в Омской области.