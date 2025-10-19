Боец ВС РФ рассказал, что ВСУ при отступлении минируют все, даже зайцев

Военнослужащие группировки войск «Восток» при освобождении новых территорий регулярно обнаруживают многочисленные мины-ловушки, оставляемые украинскими силами при отступлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Боец ВС РФ с позывным «Кнут» рассказал, что минированию подвергается практически все. Особое внимание уделяется предметам бытового назначения, включая дрова для отопления.
Как пояснил военнослужащий, взрывные устройства устанавливаются таким образом, чтобы детонация происходила не сразу.
«Сначала все топится, все хорошо, а потом, когда личный состав уже оказался рядом для обогрева, происходит взрыв», — рассказал «Кнут» Минобороны РФ.
Специалисты инженерных войск отмечают, что мины и самодельные взрывные устройства часто размещаются в самых неожиданных местах — под дровами, в игрушках и бытовых предметах.
«Просто берут зайца, вытряхивают все из него, запихивают мину КПТМ-3 и минируют ее с помощью электромагнитного датчика цели», — рассказал боец ВС России.
Для обеспечения безопасности личного состава и мирного населения штурмовые группы проходят специальную подготовку по основам разминирования. Как подчеркнули в Минобороны РФ, перед каждой боевой задачей инженерные расчеты проводят дополнительные занятия по инженерной подготовке.
Ранее собщалось, что ВСУ начали использовать мины, замаскированные под бревна.