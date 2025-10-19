Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем отца

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских мужчин с Днем отца. Соответствующий пост он разместил в личном Telegram-канале.
Спикер ГД подчеркнул, что День отца получил официальный статус сравнительно недавно. Тем не менее, является важным праздником. Поскольку отражает, насколько глава семейства важен для семьи. Поскольку отец всегда является примером поведения для сына и образцом отношения к женщине для дочери.
И в таких условиях особенно важно, чтобы мужчина опирался на принципы. В первую очередь, сохранял честь. В качестве примера Володин привел отрывок из произведения «Война и мир», где старый князь провожал Андрея Болконского на битву. И это, уверен спикер ГД, отличный образец поведения.
«Предназначение и долг мужчины — служить своей стране. Родина и семья — главные ценности для него. Так было всегда», — подчеркнул Володин.
В той же публикации председатель Госдумы поздравил мужчин с праздником. А заодно выразил благодарность женщинам. Поскольку именно благодаря ним День отца получил официальный статус.
«В этот день желаю всем крепкого здоровья и семейного счастья! Отцам — сил, энергии и успехов. А женщинам — слова благодарности за то, что такой праздник по вашей инициативе вошёл в нашу жизнь», — подытожил Володин.
Тем временем российские военные в честь Дня отца провели семейный праздник в Херсонской области. В ходе него выбирали «самого крутого батю». Десантники подготовили для гостей показательные выступления, а также полевую выставку стрелкового оружия и экипировки.