Жаловались месяцами: Еда из сети «Николаевский» в Улан-Удэ уже была причиной отравлений

Предварительной причиной нового инцидента называют шаурму и онигири, которые не соответствовали нормам качества. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое — он находится в реанимации. Среди госпитализированных — 21 ребенок. Как отметили местные жители, ученики часто покупают там еду после школы.