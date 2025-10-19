Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жаловались месяцами: Еда из сети «Николаевский» в Улан-Удэ уже была причиной отравлений

Готовая продукция из магазинов «Николаевский» в Улан-Удэ уже становилась причиной отравлений. Как сообщает SHOT, на сеть поступали жалобы от жителей в течение нескольких месяцев.

Местная жительница рассказала телеграм-каналу, что на магазин жаловались после употребления салатов, пиццы и маринованных грибов. По словам улан-удэнцев, в торговых точках царила антисанитария, а на обращения покупателей не реагировали.

Предварительной причиной нового инцидента называют шаурму и онигири, которые не соответствовали нормам качества. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое — он находится в реанимации. Среди госпитализированных — 21 ребенок. Как отметили местные жители, ученики часто покупают там еду после школы.

Напомним, ранее в Бурятии произошло массовое отравление. У троих пациентов подтверждён сальмонеллёз. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Региональный Роспотребнадзор тем временем проверяет готовую продукцию компании ООО «Восток».

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.