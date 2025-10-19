Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии

Экс-президент США Джо Байден впервые появился на публике после начала лечения от онкологического заболевания, посетив вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа. Заметно похудевшего 82-летнего политика сфотографировали после службы, когда он медленно выходил из храма с помощью сопровождающей.