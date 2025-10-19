Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии

Экс-президент США Джо Байден впервые появился на публике после начала лечения от онкологического заболевания, посетив вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа. Заметно похудевшего 82-летнего политика сфотографировали после службы, когда он медленно выходил из храма с помощью сопровождающей.

Экс-президент США Джо Байден впервые появился на публике после начала лечения от онкологического заболевания, посетив вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа. Заметно похудевшего 82-летнего политика сфотографировали после службы, когда он медленно выходил из храма с помощью сопровождающей.

Читать далее.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше