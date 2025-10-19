В поселке Троицком Белгородской области открылся арт-коворкинг

Арт-коворкинг «Ты в теме!» начал работать в поселке Троицком Белгородской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Губкинского городского округа.
Новое пространство призвано стать точкой притяжения для творческой молодежи всего района. Арт-коворкинг представляет собой многофункциональную экосистему, где созданы все условия не только для генерации идей, но и для их практической реализации.
Участников ждут серии мастер-классов от экспертов в различных сферах искусства, работа над уникальными проектами и творческие встречи. Это позволит им не только развивать собственные навыки, но и обмениваться опытом, формировать новые творческие объединения и реализовывать совместные работы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.