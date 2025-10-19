В Екатеринбурге официально открылся крупнейший спортивный центр России

Масштабный фитнес-центр RCC Gym, расположенный в спортивном квартале «Архангел Михаил» Екатеринбурга, официально начал работу. Об этом сообщает пресс-служба Академии спорта РМК. Для команды «Архангел Михаил» здесь уже прошел первый семинар, который провел многократный чемпион мира и двукратный победитель Гран-при К-1 World MAX из Таиланда Буакав Банчамек.

«Я под серьезным впечатлением, если честно. Никогда не видел ничего подобного — объем, пространство, разнообразие тренажеров, потрясающая зона единоборств. Я знаю, что Петр Ян тренируется здесь, я слышал, что ваш город называют столицей единоборств, но теперь я убедился в этом сам», — отметил спортсмен.

Новый спортивный объект презентовали в День города, и за короткое время его уже посетили именитые спортсмены, включая хоккеистов Александра Овечкина, Илью Ковальчука, Кирилла Капризова, бойца ММА Петра Яна, а также футболистов клубов «Урал» и «СиндЕкат». Проект RCC Gym ориентирован как на профессионалов, так и любителей физической активности.

В центре созданы условия для фитнеса, силовых тренировок, циклических видов спорта, функционального тренинга, единоборств и пилатеса. Кроме традиционных залов, в центре появится лаборатория движения для профессиональных спортсменов — здесь будут заниматься подготовкой и восстановлением после травм и операций.

Также в ближайшее время в здании откроется Академия практической стрельбы: на нижнем этаже оборудована стрелковая галерея размером 30 на 86 метров. Здесь будут тренироваться стрелки на спортивных пистолетах, а также проводиться занятия AirSoft для детей от 12 лет. Тир станет площадкой для региональных и всероссийских соревнований по практической стрельбе.