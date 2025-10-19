В России предложили учиться в школах 12 лет

Срок обучения в школах нужно увеличить до 12 лет, а отправлять ребенка на учебу следует с шести лет. С таким мнением выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.
По его мнению, такой подход к образованию обусловлен современными реалиями: школьная программа ежегодно усложняется, увеличивается количество предметов и научных дисциплин.
Кроме того, Гриб уточнил, что многих детей уже с пяти-шести лет готовят к программе первого класса. Вопрос о введении 12-летнего образования следует рассмотреть и принять решение в ближайшие год-два.
Он добавил, что инициативу, помимо Общественной палаты, планирует обсудить в Российской академии образования и на общественном совете при Минпросвещения.
— Садик, подготовительные группы — это хорошо, но системное образование мы получаем только в школе. 12 и шесть лет — это требование сегодняшнего дня и в других странах это было введено еще два-три десятилетия назад, — заявил Гриб в беседе с ТАСС.
Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что российские школьники сталкиваются с чрезмерной учебной нагрузкой, которая лишает их свободного времени. Ранее Министерство просвещения рекомендовало школьникам не тратить на домашние задания более 3,5 часа в день.