Омская область стала лидером Сибири по темпам промышленного роста

Омская область заняла первое место среди регионов Сибирского федерального округа по темпам роста промышленного производства. Об этом сообщил Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.
«По итогам девяти месяцев 2025 года индекс промышленного производства в регионе составил 103,3% — это на 3,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года и заметно превышает среднероссийские показатели. Сейчас по этому показателю наша область занимает 1 место среди регионов СФО», — отметил губернатор.
Особенно высокие темпы продемонстрировал сектор обрабатывающих производств: его индекс достиг 104,8%, что также стало лучшим результатом в СФО.
Губернатор подчеркнул, что устойчивый рост отрасли свидетельствует о стабильности экономики региона и эффективности поддержки промышленных предприятий со стороны власти.