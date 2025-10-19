Ричмонд
Омская область стала лидером Сибири по темпам промышленного роста

За 9 месяцев 2025 года промышленное производство выросло на 3,3%, что выше средних показателей по России.

Источник: Комсомольская правда

Омская область заняла первое место среди регионов Сибирского федерального округа по темпам роста промышленного производства. Об этом сообщил Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.

«По итогам девяти месяцев 2025 года индекс промышленного производства в регионе составил 103,3% — это на 3,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года и заметно превышает среднероссийские показатели. Сейчас по этому показателю наша область занимает 1 место среди регионов СФО», — отметил губернатор.

Особенно высокие темпы продемонстрировал сектор обрабатывающих производств: его индекс достиг 104,8%, что также стало лучшим результатом в СФО.

Губернатор подчеркнул, что устойчивый рост отрасли свидетельствует о стабильности экономики региона и эффективности поддержки промышленных предприятий со стороны власти. Ранее мы сообщали, что омичи засыпали страницу губернатора жалобами на отсутствие отопления и горячей воды.