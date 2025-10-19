Омская область стала лидером Сибири по темпам промышленного роста

«По итогам девяти месяцев 2025 года индекс промышленного производства в регионе составил 103,3% — это на 3,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года и заметно превышает среднероссийские показатели. Сейчас по этому показателю наша область занимает 1 место среди регионов СФО», — отметил губернатор.