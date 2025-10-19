Владимир Путин поздравил дорожников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, поблагодарив их за проделанную работу.
Глава государства назвал работников дорожного хозяйства квалифицированными и востребованными специалистами, которые строят автомагистрали, мосты и тоннели, обеспечивая тем самым безопасное сообщение между российскими городами.
Владимир Путин подчеркнул, что труд работников дорожного хозяйства напрямую влияет на качество жизни граждан и развитие регионов страны. По его словам, в последние годы российский дорожный комплекс развивается благодаря современным технологиям, а также государственно-частному партнерству.
«Убежден, что и впредь вы будете добросовестно работать, добиваться поставленных целей на благо Родины и нашего народа. Желаю вам всего наилучшего», — добавил российский лидер.