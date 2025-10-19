Ричмонд
Владимир Путин поздравил дорожников с профессиональным праздником

Президент РФ назвал работников дорожного хозяйства востребованными специалистами.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, поблагодарив их за проделанную работу.

Глава государства назвал работников дорожного хозяйства квалифицированными и востребованными специалистами, которые строят автомагистрали, мосты и тоннели, обеспечивая тем самым безопасное сообщение между российскими городами.

Владимир Путин подчеркнул, что труд работников дорожного хозяйства напрямую влияет на качество жизни граждан и развитие регионов страны. По его словам, в последние годы российский дорожный комплекс развивается благодаря современным технологиям, а также государственно-частному партнерству.

«Убежден, что и впредь вы будете добросовестно работать, добиваться поставленных целей на благо Родины и нашего народа. Желаю вам всего наилучшего», — добавил российский лидер.