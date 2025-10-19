Владимир Путин поздравил дорожников с профессиональным праздником

Владимир Путин подчеркнул, что труд работников дорожного хозяйства напрямую влияет на качество жизни граждан и развитие регионов страны. По его словам, в последние годы российский дорожный комплекс развивается благодаря современным технологиям, а также государственно-частному партнерству.