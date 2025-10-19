WP: в команде Трампа потребовали от Украины оставить всю ДНР

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф во время встречи с украинской делегацией требовал от Владимира Зеленского согласиться на передачу Донецкой области под контроль России. Об этом сообщает западное издание со ссылкой на осведомленные источники.
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.Читать дальше