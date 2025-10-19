Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем отца

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил жителей республики с Днем отца и опубликовал видео, посвященное празднику.

Источник: ИА Татар-информ

«Сегодня в нашей стране отмечается замечательный праздник — День отца! Искренне поздравляю!» — написал руководитель республики.

«Нәкъ менә әтиләр безне җаваплылыкка, кыюлыкка һәм үз көчләренә ышанырга өйрәтәләр. Аларның тәҗрибәсе һәм акыллы киңәшләре катлаулы хәлләрдә безнең ориентирга әверелә (в переводе с татарского — “Именно отцы учат нас ответственности, смелости и вере в собственные силы. Их опыт и мудрые советы в сложных ситуациях становятся нашим ориентиром”)», — подчеркнул Минниханов.

Размещенное Раисом РТ видеопоздравление содержит различные сцены взаимодействия между отцами и их детьми. Закадровый голос замечает, что отец «может быть кем угодно: защитником, опорой, советчиком или просто человеком, который всегда поддержит в трудную минуту».

День отца отмечается в России начиная с 2021 года в третье воскресенье октября. Впервые этот праздник отметили в Соединенных Штатах в 1910 году. С 1966-го День отца получил в США официальный статус, празднуют его там и в ряде других стран в третье воскресенье июня.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше