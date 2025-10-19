Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем отца

«Сегодня в нашей стране отмечается замечательный праздник — День отца! Искренне поздравляю!» — написал руководитель республики.
«Нәкъ менә әтиләр безне җаваплылыкка, кыюлыкка һәм үз көчләренә ышанырга өйрәтәләр. Аларның тәҗрибәсе һәм акыллы киңәшләре катлаулы хәлләрдә безнең ориентирга әверелә (в переводе с татарского — “Именно отцы учат нас ответственности, смелости и вере в собственные силы. Их опыт и мудрые советы в сложных ситуациях становятся нашим ориентиром”)», — подчеркнул Минниханов.
Размещенное Раисом РТ видеопоздравление содержит различные сцены взаимодействия между отцами и их детьми. Закадровый голос замечает, что отец «может быть кем угодно: защитником, опорой, советчиком или просто человеком, который всегда поддержит в трудную минуту».
День отца отмечается в России начиная с 2021 года в третье воскресенье октября. Впервые этот праздник отметили в Соединенных Штатах в 1910 году. С 1966-го День отца получил в США официальный статус, празднуют его там и в ряде других стран в третье воскресенье июня.