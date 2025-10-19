Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем отца

День отца отмечается в России начиная с 2021 года в третье воскресенье октября. Впервые этот праздник отметили в Соединенных Штатах в 1910 году. С 1966-го День отца получил в США официальный статус, празднуют его там и в ряде других стран в третье воскресенье июня.