ГАИ предупредила о заносах машин из-за мокрой опавшей листвы на дорогах

УГАИ ГУВД Мингорисполкома предупредило водителей об опасности движения по мокрым опавшим листьям. Такой ковер из листьев, который на проезжую часть заносит ветер, не позволяют шинам машин напрямую контактировать с дорожным покрытием, как следствие коэффициент сцепления с дорогой падает. Это влечет пробуксови и заносы, а также увеличение тормозного пути.