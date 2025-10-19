Ричмонд
ГАИ предупредила о заносах машин из-за мокрой опавшей листвы на дорогах

ГАИ предупредила водителей о заносах и увеличении тормозного пути из-за мокрой листвы на проезжей части.

Источник: Комсомольская правда

УГАИ ГУВД Мингорисполкома предупредило водителей об опасности движения по мокрым опавшим листьям. Такой ковер из листьев, который на проезжую часть заносит ветер, не позволяют шинам машин напрямую контактировать с дорожным покрытием, как следствие коэффициент сцепления с дорогой падает. Это влечет пробуксови и заносы, а также увеличение тормозного пути.

При движении по дорогам и осуществлении маневров ГАИ просит водителей учитывать фактор мокрой листвы, быть острожными при подъезде к таким участкам, заблаговременно снижать скорость.

Кстати, в Беларуси планируют в пять раз поднять транспортный налог — вот для кого.

Кроме того, ГАИ предупредила о масштабной отработке автодорог и улиц в Беларуси: «Работают экипажи спецподразделения “Стрела”.

