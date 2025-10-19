ГАИ предупредила о заносах машин из-за мокрой опавшей листвы на дорогах

УГАИ ГУВД Мингорисполкома предупредило водителей об опасности движения по мокрым опавшим листьям. Такой ковер из листьев, который на проезжую часть заносит ветер, не позволяют шинам машин напрямую контактировать с дорожным покрытием, как следствие коэффициент сцепления с дорогой падает. Это влечет пробуксови и заносы, а также увеличение тормозного пути.
При движении по дорогам и осуществлении маневров ГАИ просит водителей учитывать фактор мокрой листвы, быть острожными при подъезде к таким участкам, заблаговременно снижать скорость.
Кстати, в Беларуси планируют в пять раз поднять транспортный налог — вот для кого.
Кроме того, ГАИ предупредила о масштабной отработке автодорог и улиц в Беларуси: «Работают экипажи спецподразделения “Стрела”.
Мы писали, что синоптик Дмитрий Рябов сказал о погоде в Беларуси на неделе с 20 по 26 октября: «В первой половине будут заморозки, а к концу недели потеплеет до 18 градусов».