Сибиряки нашли нестыковки в версиях исчезновения семьи туристов Усольцевых

«Все свидетели, кто видел Усольцевых в начале пути- ни один не упомянул о том, что с ними была собака! Ее, что же, не заметили? Она должна была крутиться под ногами», — отмечает Валентина А.
Вопросы у читателей вызвал и тезис о резком изменении погодных условий в период похода.
«Потому что сибиряки знают, что в Сибири погода упасть с +20 до 0 за 5 минут не может! Должно пройти 3 — 4 часа минимум. А то и все 6 часов. У них было очень много времени, чтобы по тропе вернуться к машине. Либо побег, либо криминал», — удивляется Ольга Б.
Другие считают несостоятельной и предположение о падении туристов в расщелину.
«Как можно провалиться в расщелину, они что были все в одной связке??? Если ты хочешь оставить заметку в лесу, чтобы тебя нашли…. Зубами будешь кору грызть», — отмечает пользователь «Инкогнито 5913».
Сомнения у сибиряков вызывают и конспирологические версии о побеге семьи за границу.
«Сбегать с такой оглаской не в их интересах, тем более Ирине надо было лететь в Ташкент. Чем не вариант ей остаться там с дочерью, а муж сам смылся бы потихоньку в поход и типа потерялся. В жизни всё может быть, пусть будут живыми, девочку жалко», — рассуждает Венера М.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как сибиряки заподозрили пропавшую семью туристов в мистификации. Также один из волонтеров, участвовавших в поисках семьи Усольцевых, рассказал, как строилась их работа. Семья Усольцевых — Сергей, Ирина, а также их пятилетняя дочь Арина — отправилась в туристический поход в урочище Буратинка (Кутурчинское Белогорье) 28 сентября и почти сразу потерялась. Поисковая операция продолжалась две недели, не принесла результатов и была свернута. Также известно, что эта местность привлекает любителей альтернативной истории и сторонников теорий о контактах с внеземными цивилизациями. Ситуация вызвала оживленные дискуссии среди пользователей соцсетей.