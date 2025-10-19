Сибиряки нашли нестыковки в версиях исчезновения семьи туристов Усольцевых

«Сбегать с такой оглаской не в их интересах, тем более Ирине надо было лететь в Ташкент. Чем не вариант ей остаться там с дочерью, а муж сам смылся бы потихоньку в поход и типа потерялся. В жизни всё может быть, пусть будут живыми, девочку жалко», — рассуждает Венера М.