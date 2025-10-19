Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сибиряки нашли нестыковки в версиях исчезновения семьи туристов Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 19 октября, ФедералПресс. Обсуждаемые версии исчезновения семьи туристов Усольцевых в Красноярском крае имеют серьезные изъяны, считают жители Сибири. Своим мнением они поделились в комментариях на дзен-канале «Сибирские ссылки».

Источник: Luca Bravo/CC0

«Все свидетели, кто видел Усольцевых в начале пути- ни один не упомянул о том, что с ними была собака! Ее, что же, не заметили? Она должна была крутиться под ногами», — отмечает Валентина А.

Вопросы у читателей вызвал и тезис о резком изменении погодных условий в период похода.

«Потому что сибиряки знают, что в Сибири погода упасть с +20 до 0 за 5 минут не может! Должно пройти 3 — 4 часа минимум. А то и все 6 часов. У них было очень много времени, чтобы по тропе вернуться к машине. Либо побег, либо криминал», — удивляется Ольга Б.

Другие считают несостоятельной и предположение о падении туристов в расщелину.

«Как можно провалиться в расщелину, они что были все в одной связке??? Если ты хочешь оставить заметку в лесу, чтобы тебя нашли…. Зубами будешь кору грызть», — отмечает пользователь «Инкогнито 5913».

Сомнения у сибиряков вызывают и конспирологические версии о побеге семьи за границу.

«Сбегать с такой оглаской не в их интересах, тем более Ирине надо было лететь в Ташкент. Чем не вариант ей остаться там с дочерью, а муж сам смылся бы потихоньку в поход и типа потерялся. В жизни всё может быть, пусть будут живыми, девочку жалко», — рассуждает Венера М.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как сибиряки заподозрили пропавшую семью туристов в мистификации. Также один из волонтеров, участвовавших в поисках семьи Усольцевых, рассказал, как строилась их работа. Семья Усольцевых — Сергей, Ирина, а также их пятилетняя дочь Арина — отправилась в туристический поход в урочище Буратинка (Кутурчинское Белогорье) 28 сентября и почти сразу потерялась. Поисковая операция продолжалась две недели, не принесла результатов и была свернута. Также известно, что эта местность привлекает любителей альтернативной истории и сторонников теорий о контактах с внеземными цивилизациями. Ситуация вызвала оживленные дискуссии среди пользователей соцсетей.