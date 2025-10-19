Во Владимирской области подвели итоги этапа конкурса «Мама-предприниматель»

Региональный этап Всероссийского конкурса «Мама-предприниматель» прошел во Владимирской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном «Бизнес-инкубаторе».
Заявки на конкурс подали 65 участниц, 35 из которых стали финалистами. Все они прошли интенсивное пятидневное обучение, чтобы подготовить и уверенно представить свои бизнес-идеи. Среди финалистов разные проекты — от круглогодичного выращивания клубники до производства экокосметики, а также дизайнерских мастерских. Победительницей стала кандидат технических наук Елена Харапонова, она планирует развивать свой проект «Наша лаборатория» по выращиванию растений в пробирках.
«Каждый новый поток участниц становится ярче и профессиональнее. В этом году мы увидели много проектов, которые не только креативны, но и несут в себе наши культурные ценности», — отметила директор центра «Мой бизнес» Владимирской области Ирина Зайцева.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.