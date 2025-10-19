Во Владимирской области подвели итоги этапа конкурса «Мама-предприниматель»

Заявки на конкурс подали 65 участниц, 35 из которых стали финалистами. Все они прошли интенсивное пятидневное обучение, чтобы подготовить и уверенно представить свои бизнес-идеи. Среди финалистов разные проекты — от круглогодичного выращивания клубники до производства экокосметики, а также дизайнерских мастерских. Победительницей стала кандидат технических наук Елена Харапонова, она планирует развивать свой проект «Наша лаборатория» по выращиванию растений в пробирках.