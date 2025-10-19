Омичей-водителей могут начать штрафовать за прием седативных средств

Автолюбителей из Омска, как и из других городов России может ждать штраф за прием некоторых лекарств перед проездкой. В список, вероятно, войдут препараты, снижающие концентрацию внимания и замедляющие реакцию — в первую очередь снотворные, седативные средства и некоторые обезболивающие. За управление автомобилем под их воздействием планируется ввести административную ответственность: штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на 1,5−2 года.
Соответствующий законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Как сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, наказание будет применяться не просто за факт приема лекарства, а при наличии клинических признаков опьянения, подтвержденных медицинским освидетельствованием. При этом речь идет именно о веществах, не относящихся к алкоголю или наркотикам, но все равно влияющих на способность управлять транспортом.
Для удобства водителей депутаты предлагают ввести на упаковках таких препаратов специальную маркировку: «Противопоказано при вождении». Это позволит сразу понять, можно ли садиться за руль после приема таблетки.
Законопроект был внесен правительством еще в июне 2023 года и сейчас находится на рассмотрении во втором чтении. Если он будет принят, омичам — как и всем россиянам — придется внимательнее читать инструкции к лекарствам и заранее планировать поездки, особенно если назначен курс седативных или снотворных средств.