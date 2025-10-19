Омичей-водителей могут начать штрафовать за прием седативных средств

Автолюбителей из Омска, как и из других городов России может ждать штраф за прием некоторых лекарств перед проездкой. В список, вероятно, войдут препараты, снижающие концентрацию внимания и замедляющие реакцию — в первую очередь снотворные, седативные средства и некоторые обезболивающие. За управление автомобилем под их воздействием планируется ввести административную ответственность: штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на 1,5−2 года.