В пермском аэропорту задержали вылет рейсов до Москвы и Баку

В пермском аэропорту 19 октября задерживают два рейса до Баку и Москвы. Также отменился вылет в Ижевск, указано в расписании Большого Савино.

«Рейс Шереметьево — Пермь. Время вылета по расписанию: 12:40. Расчетное время: 13:20. Рейс Баку — Пермь. Время вылета по расписанию: 19:00. Расчетное время: 02:30», — свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

URA.RU писало, что перелет в Азербайджан задерживали на пять часов 30 минут. Прибытие борта из Ноябрьска в 17:30 и вылет до Ижевска в 18:40 в этот день не состоятся.

