Подполье сообщило о разгроме эшелона с техникой ВСУ в Сумской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара по железнодорожным эшелонам с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.
«14:46 — сообщение о массовой атаке БПЛА, 14:59 — попадание в районе жд вокзала по эшелону с техникой и БК», — написал он своем Telegram-канале.
Лебедев уточнил, что в результате удара уничтожены склады и логистические пункты ВСУ, включая железнодорожные составы с техникой и боеприпасами.
Также были поражены места сосредоточения транспортных средств, позиции и узлы противовоздушной обороны в приграничной зоне, а также полевые хранилища горюче-смазочных материалов.
Ранее сообщалось, что в Сумской области был поражен ангар с «хитрой» артиллерийской установкой.