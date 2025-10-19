Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подполье сообщило о разгроме эшелона с техникой ВСУ в Сумской области

Также были поражены места сосредоточения транспортных средств, позиции и узлы противовоздушной обороны в приграничной зоне.

Источник: Аргументы и факты

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара по железнодорожным эшелонам с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

«14:46 — сообщение о массовой атаке БПЛА, 14:59 — попадание в районе жд вокзала по эшелону с техникой и БК», — написал он своем Telegram-канале.

Лебедев уточнил, что в результате удара уничтожены склады и логистические пункты ВСУ, включая железнодорожные составы с техникой и боеприпасами.

Также были поражены места сосредоточения транспортных средств, позиции и узлы противовоздушной обороны в приграничной зоне, а также полевые хранилища горюче-смазочных материалов.

Ранее сообщалось, что в Сумской области был поражен ангар с «хитрой» артиллерийской установкой.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше