Команда Тверской области победила в детском экологическом форуме

Одними из победителей III Всероссийского детского экологического форума стали представители Тверской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в аппарате правительства региона.
В команду вошли ученики Мирновской школы имени А. А. Воскресенского Торжокского округа, Тверского лицея, Тверской гимназии № 6, школы № 45 города Твери, а также учащиеся Тверского медицинского колледжа. Они представили проект «Аллея Героев» и заняли первое место в номинации «Лучший проект по озеленению». Его реализация проходила в апреле-мае во всех муниципальных образованиях Тверской области. Всего на территориях образовательных учреждений высадили более 6,5 тыс. деревьев.
«Форум — это уникальная площадка, где ребята могут обмениваться опытом по разработке и реализации экологических проектов, представить свои достижения на суд экспертов, вести на равных диалог с профессиональными экологами», — отметила учитель Мирновской школы имени А. А. Воскресенского, один из руководителей тверской команды Галина Петрова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.