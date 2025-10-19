Команда Тверской области победила в детском экологическом форуме

В команду вошли ученики Мирновской школы имени А. А. Воскресенского Торжокского округа, Тверского лицея, Тверской гимназии № 6, школы № 45 города Твери, а также учащиеся Тверского медицинского колледжа. Они представили проект «Аллея Героев» и заняли первое место в номинации «Лучший проект по озеленению». Его реализация проходила в апреле-мае во всех муниципальных образованиях Тверской области. Всего на территориях образовательных учреждений высадили более 6,5 тыс. деревьев.