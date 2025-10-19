В Роспатенте объяснили отказ Shaman в регистрации товарного знака «Я русский»

Глава Роспатента Юрий Зубов, объясняя причину отказа певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский», заявил, что выражение является общеупотребимым, поэтому его нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака.
Он пояснил, что слово или выражение, являющееся общеупотребимым и несущим общеизвестное семантическое значение, не соответствует критериям охраноспособности и, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.
— Товарный знак должен обладать различительными свойствами, чтобы потребители могли однозначно идентифицировать продукцию или услуги конкретного правообладателя. Это касается как словесных, так и иных типов знаков, — отметил Зубов в беседе с РИА Новости.
Роспатент ранее отказал SHAMAN в регистрации товарного знака «Я русский» на алкоголь из-за опасения оскорбить чувство достоинства россиян.
Артист подал заявки на регистрацию в октябре прошлого года: одна касалась алкогольной продукции, другая охватывала 17 категорий товаров и услуг, включая косметику, ароматизаторы, игрушки для взрослых и другие изделия.
Дронов заявлял, что решил зарегистрировать бренд для защиты своей репутации.