Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту, сообщили в городском департаменте транспорта.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту, сообщили в городском департаменте транспорта.

«Морской пассажирский транспорт возобновляет работу». — говорится в сообщении.

Рейд в городе был закрыт утром в воскресенье. Ограничения действовали полчаса. О причинах не сообщалось.

Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.

