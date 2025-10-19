Рейд в Севастополе открыли

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту, сообщили в городском департаменте транспорта.
«Морской пассажирский транспорт возобновляет работу». — говорится в сообщении.
Рейд в городе был закрыт утром в воскресенье. Ограничения действовали полчаса. О причинах не сообщалось.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
