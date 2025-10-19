Ричмонд
В Омске не стало опытнейшего врача-терапевта

Доктор умерла на 71-м году жизни.

Источник: РИА "Новости"

Стало известно, что в Омске скончалась терапевт городской поликлиники № 9 Наталья Назарова. Врача не стало на 71-м году жизни.

Помимо медицины в жизни Назаровой были и другие важные дела. 15 лет она была неотъемлемым участником мероприятий городского Дома Дружбы, президентом региональной общественной организации «Финская Сибирская ассоциация».

Ранее мы сообщали, что 18 сентября на 68-м году жизни скончался известный в городе врач — акушер-гинеколог, заведующий отделением Клинической медико-санитарной части № 9 Шамиль Сабитов.