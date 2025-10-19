Ричмонд
Байден впервые показался на публике после начала лучевой терапии

Экс-президент США приехал на вечернюю мессу в церковь Святого Иосифа.

Источник: Аргументы и факты

Экс-президент США Джо Байден, которому врачи назначили курс лучевой терапии, 18 октября показался на публике в Уилмингтоне (штат Делавэр) впервые после начала медицинских процедур, сообщила газета New York Post.

Бывший американский лидер приехал на вечернюю мессу в церковь Святого Иосифа, которую ранее часто посещал. Перед отъездом Байден примерно 10 минут разговаривал с людьми, которые пришли на службу.

Журналисты сфотографировали экс-президента в тот момент, когда он покидал мероприятие. 82-летний политик заметно похудел и двигался медленно. Ему помогала женщина. В публикации уточняется, что супруги бывшего американского лидера на мессе не было.

Напомним, 10 октября появилась информация, что Байден начал пятинедельный курс лучевой и гормональной терапии на прошлой неделе. У него выявили рак предстательной железы четвёртой стадии.

