Президент Колумбии обвинил США в убийстве «честного рабочего»: подробнее

Президент Колумбии Густаво Петро призвал США дать официальные разъяснения после того, как американские военные нанесли удар по рыболовецкой лодке недалеко от побережья страны.
По его словам, представители правительства США «вторглись на национальную территорию страны» и «убили честного рабочего» — рыбака, не имевшего никакого отношения к наркоторговле.
«Рыбак Алехандро Карранса не имел никакого отношения к торговле наркотиками, его повседневным занятием была рыбалка», — отметил глава государства в соцсети X.
Петро уточнил, что лодка рыбака дрейфовала и подавала сигнал бедствия из-за отказавшего двигателя.
«Чиновники правительства США совершили убийство… Мы ждем объяснений от правительства США», — заявил он.
Напомним, Дональд Трамп презентовал произошедшее как борьбу с наркокартелями. Он опубликовал видео момента удара Вооруженных сил (ВС) США. По его словам, речь идет о подлодке, которая направлялась «по известному маршруту наркотрафика».