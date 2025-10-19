Фарм-клуб воронежского «Бурана» крупно выиграл в Тамбовской области

В первом поединке гости к исходу 19-й минуты вели в счете 2:0. По разу отличились Александр Кочетков (18-я) и Кирилл Николенко (19-я). Но продолжения не последовало, а вот хозяева оживились и оформили одновременно волевую и разгромную победу — 7:2.