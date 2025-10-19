Фарм-клуб воронежского «Бурана» крупно выиграл в Тамбовской области

В Мичуринске состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НМХЛ. Местный «Тамбов» дважды сыграл с фарм-клубом воронежского «Бурана» «ЭкоНивой-Бобров».
В первом поединке гости к исходу 19-й минуты вели в счете 2:0. По разу отличились Александр Кочетков (18-я) и Кирилл Николенко (19-я). Но продолжения не последовало, а вот хозяева оживились и оформили одновременно волевую и разгромную победу — 7:2.
Зато в повторной встрече клуб из Боброва не упустил нити игры, ведя в счете 2:0. По разу соперника огорчили Кочетков (9-я), Александр Михайлов (22-я), Данил Кузнецов (52-я), Николенко (56-я) и Степан Карпов (59-я). В итоге победил крупно — 5:2.
Тем временем, «Протон» из Нововоронежа обменялся победами на своем льду с «Прогрессом» из Глазова — 2:3 и 5:1.
Теперь 20 и 21 октября «Протон» дома примет «Сокол» из Новочебоксарска (начало матчей в 18:00), а «ЭкоНива-Бобров» на своем льду 19 и 20 октября сыграет с «Прогрессом» (13:00 и 18:00 соответственно).