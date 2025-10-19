Глава Роспатента Зубов объяснил отказ SHAMAN в регистрации бренда «Я русский»

Как известно, попытался зарегистрировать товарный знак «Я русский» SHAMAN попытался еще в октябре 2024 году. Однако ему отказали. И, как объяснил Зубов, все произошло из-за сути самой фразы. Она является общеупотребимой и имеет знакомое всем значение. Соответственно, «приватизировать» ее нельзя.