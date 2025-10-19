Глава Роспатента Зубов объяснил отказ SHAMAN в регистрации бренда «Я русский»

Глава Роспатента Юрий Зубов объяснил причину отказа российскому певцу Ярославу SHAMAN Дронову в регистрации товарного знака «Я русский». Он подчеркнул, что все произошло, поскольку выражение является общеупотребимым и несет общеизвестное семантическое значение.
Как известно, попытался зарегистрировать товарный знак «Я русский» SHAMAN попытался еще в октябре 2024 году. Однако ему отказали. И, как объяснил Зубов, все произошло из-за сути самой фразы. Она является общеупотребимой и имеет знакомое всем значение. Соответственно, «приватизировать» ее нельзя.
«Товарный знак должен обладать различительными свойствами, чтобы потребители могли однозначно идентифицировать продукцию или услуги конкретного правообладателя. Это касается как словесных, так и иных типов знаков», — сказал Зубов.
Напомним, в том же октябре 2024 года SHAMAN объяснял, почему решил зарегистрировать товарный знак «Я русский». Он подчеркнул, что, вопреки слухам о якобы его желании продавать водку, все делалось ради защиты репутации. Поскольку многие предприниматели используют фразу и ее ассоциацию с артистом в корыстных целях. Причем не спрашивая разрешения.