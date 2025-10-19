Популярный минский троллейбусный маршрут более чем вдвое увеличит свою трассу

Трасса популярного минского троллейбусного маршрута № 26, который курсировал между Чижовкой и станцией метро «Автозаводская», с 20 октября продлевается до диспетчерской станции «Ангарская-4», сообщает госпредприятие «Столичный транспорт и связь». Таким образом трасса маршрута в один конец увеличивается более чем вдвое, с 4,3 километра до 9,8 километра. Цель нововведения — создание дополнительных транспортных связей.