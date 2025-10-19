В Ростове неизвестные запустили ночью фейерверк

В воскресенье ночью, 19 октября, жителей донской столицы встревожили звуки, напоминающие взрыв. Как выяснилось, кто-то устроил фейерверк.
— Опять эти безобразники салюты запускают. Весь центр перепугали! Да сколько же это еще будет продолжаться?! Спать надо по ночам, а не греметь на всю Театральную, — пожаловались подписчики сообщества «Ростов. Главный».
Напомним, в Ростовской области до 1 декабря 2025 года продлили запрет на запуск фейерверков и другой пиротехники, предназначенной для улицы. Такое решение приняли в целях безопасности. При этом хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня разрешены.
Ограничения действуют с декабря 2023 года. За их нарушение грозит административная и даже уголовная ответственность.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Жителям Ростова-на-Дону напомнили о штрафах при запуске фейерверков.
За нарушения при запуске пиротехники в Ростове-на-Дону грозит уголовная ответственность (подробнее).