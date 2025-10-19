Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове неизвестные запустили ночью фейерверк

В донской столице фейерверк встревожил спящих жителей.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье ночью, 19 октября, жителей донской столицы встревожили звуки, напоминающие взрыв. Как выяснилось, кто-то устроил фейерверк.

— Опять эти безобразники салюты запускают. Весь центр перепугали! Да сколько же это еще будет продолжаться?! Спать надо по ночам, а не греметь на всю Театральную, — пожаловались подписчики сообщества «Ростов. Главный».

Напомним, в Ростовской области до 1 декабря 2025 года продлили запрет на запуск фейерверков и другой пиротехники, предназначенной для улицы. Такое решение приняли в целях безопасности. При этом хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня разрешены.

Ограничения действуют с декабря 2023 года. За их нарушение грозит административная и даже уголовная ответственность.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Жителям Ростова-на-Дону напомнили о штрафах при запуске фейерверков.

За нарушения при запуске пиротехники в Ростове-на-Дону грозит уголовная ответственность (подробнее).