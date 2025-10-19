В Рязанской областной детской больнице открыли сенсорную антистресс-комнату

Сенсорная антистресс-комната начала работать в Рязанской областной детской клинической больнице имени Н. В. Дмитриевой по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Рязанской области.
Новый кабинет открыт в отделении паллиативной медицинской помощи. Темой оформления комнаты стал космос. На потолке изображено звездное небо, в кабинете разметили фибероптический фонтан, интерактивную воздушно-пузырьковую трубку с мягкой платформой и акрилайтовую панель. Украшением антистресс-комнаты стала композиция из спиральных разноцветных колонн и световой стол для песочной терапии.
«Такой сенсорной комнаты в лечебных учреждениях Рязанского региона нет. Это большое приобретение для наших детей. Комната создана на базе паллиативного отделения, там находятся особенные детки. Многие не передвигаются сами. Сенсорная комната — серьезный шаг в оказании лечебной и реабилитационной помощи именно для этих деток», — подчеркнула главный врач больницы, главный педиатр Минздрава Рязанской области Инна Лебедева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.